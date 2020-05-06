 

У США нет уверенности, что вспышка коронавируса началась с утечки из Уханьского института – Помпео

06.05.2020, 20:25, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что у властей Соединенных Штатов нет уверенности, что пандемия коронавируса началась вследствие утечки вируса из лаборатории Уханьского института вирусологии. Как сообщает Reuters, об этом чиновник заявил на пресс-конференции 6 мая.

В то же время Помпео считает, что это утверждение никак не противоречит его словам о том, что США располагают “серьезными доказательствами” теории об утечке коронавируса из Уханьского института.

Он заверил, что Вашингтон пытается выяснить правду о происхождении инфекции и “оба этих утверждения могут быть правдой”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 6 мая в мире коронавирусом заразилось 3,69 млн человек, умерло 258 тыс., выздоровело около 1,21 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В последние недели Китай все чаще обвиняют в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале.

Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”. Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты “ответят за случившееся”. 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают “огромным количеством” доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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