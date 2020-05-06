 

В Италии за сутки выздоровело более 8 тыс. человек. Это новый рекорд

06.05.2020, 20:25, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавируса скончалось 369 человек (на 133 больше, чем накануне; суточные потери растут второй день подряд), свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 6 мая.

Общее количество связанных с коронавирусом смертей в Италии достигло 29 684.

За последние сутки выздоровело 8014 человек – это абсолютный максимум с начала эпидемии (предыдущий рекорд был зафиксирован 30 апреля, когда выздоровело 4,6 тыс. человек). Общее число выздоровевших достигло 93 245.

Таким образом, выздоровевших в Италии теперь больше, чем тех, кто продолжает болеть: в стране 91 528 активных случаев COVID-19 (-6939). Из них в терапевтических отделениях лечение проходит 15 769 пациентов (-501), в отделениях интенсивной терапии – 1333 (-94). Еще 74 426 человек лечатся в домашних условиях (-6344).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 214 457 (+1444).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 6 мая в мире коронавирусом заразилось 3,69 млн человек, умерло 258 тыс., выздоровело около 1,21 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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