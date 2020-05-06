В Испании выросла суточная смертность от коронавируса. В стране продлили действие чрезвычайного положения

06.05.2020, 20:25, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом в Испании увеличилось до 220 325, сообщило министерство здравоохранения 6 мая.

За последние сутки в стране было зафиксировано 244 новых летальных случая, тогда как в предыдущие три дня регистрировали менее 200. Общее количество жертв теперь составляет 25 857.

От коронавирусной инфекции в стране выздоровели 126 002 человека (+2516 за сутки).

6 мая парламент страны четвертый раз продлил так называемое состояние тревоги (самый низкий, третий, уровень чрезвычайного положения), сообщила пресс-служба Конгресса депутатов. Оно будет действовать до 24 мая.

В начале мая в связи с улучшением эпидемической ситуации испанские власти начали ослаблять карантин. Со 2 мая взрослым разрешили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице в определенные часы утром и вечером. 26 апреля послабление было сделано для детей до 14 лет – им разрешили гулять до часа в день в сопровождении взрослого.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3,7 млн человек, из них более 259,7 тыс. умерли, а 1,2 млн вылечились.

Испания находится на втором месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом и на третьем – по числу умерших.