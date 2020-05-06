Казанца будут судить за нападение на фельдшера “скорой помощи”

06.05.2020, 20:18, Новости дня

26-летнего казанцы будут судить за нападение на фельдшера "скорой помощи". Мужчину обвиняют по статье 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на прокуратуру республики.

Инцидент произошел в центре Казани в марте. Заметив неадекватное поведение мужчины, очевидцы вызвали "скорую помощь".

Бригада медработников попыталась доставить его в больницу. Однако в машине молодой человек начал проявлять агрессию. Он набросился на женщину-фельшера, угрожая убийством и пытаясь ее задушить, пояснили в ведомстве.

Пострадавшая обратилась в отделение полиции. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд, подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

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ГТРК "Татарстан"