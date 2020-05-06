10 миллионов литров пива уничтожат во Франции из-за коронавируса

06.05.2020, 20:18, Новости дня

Французские пивовары вынуждены уничтожить десять миллионов литров пива из-за закрытых кафе, ресторанов и пабов. Сроки годности пенного напитка на исходе, потому дальше хранить его нет смысла.

В Ассоциации пивоваров Франции рассказали, что в связи с эпидемией коронавируса оказались закрыты кафе, рестораны, приостановилась туристическая деятельность, отменились фестивали и массовые мероприятия. Это привело к тому, что более десяти миллионов литров пива оказались не востребованными. Около 70 процентов пивоварен Франции как минимум вдвое сократили товарооборот с середины марта.

В ассоциации отметили, что процесс уничтожения слабоалкогольного напитка обойдется в значительные суммы для компаний, сообщает "Интерфакс".

Жесткая форма режима самоизоляции в связи с COVID-19 во Франции закончится 11 мая. Также с этого дня начнется постепенное возобновление деятельности предприятий страны.