Смартфоны Samsung Galaxy S20 показали низкий уровень продаж

06.05.2020, 20:17, Разное

Последние данные о продажах смартфонов Samsung Galaxy S20 показывают низкий уровень спроса устройств среди покупателей. Данные показатели даже не превзошли предшественников новой модели.

Samsung Galaxy S20 был представлен в феврале 2020 года. Согласно последней информации M Science, продажи Samsung Galaxy S10 составили 400 000 единиц, а Galaxy S9 — 500 000 устройств еженедельно в течение 2 недель после старта. В течение 10 недель продажи понемногу уменьшились до 200 000 гаджетов. Стоит отметить, новые смартфоны Galaxy S20 не смогли достичь даже отметку 200 000 устройств, когда продажи достигли своего пика.

Через месяц продажи снизились до 100 000 телефонов. Это объясняется тем, что в большинстве регионов мира отсутствует поддержка сетей пятого поколения (5G). К тому же стоимость устройства, по словам экспертов, завышена. Серьёзной причиной стало уменьшение спроса на смартфоны во время распространения коронавирусной инфекции.

Недавно стало известно о старте реализации смартфонов Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra на европейских рынках. Смарфоны будут доступны покупателям за €900, €1000 и €1350. В РФ устройства пока купить невозможно.