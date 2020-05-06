В Москве найден мертвым бывший председатель КГБ Эстонии Кортелайнен

06.05.2020, 20:17, Разное

В Москве обнаружили тело бывшего председателя КГБ Эстонии Карла Ефремовича Кортелайнена, оно находилось в квартире, где жил сотрудник специальных служб. Умер он в возрасте 90 лет по естественным причинам — от сердечной недостаточности, пишет Telegram-канал Mash.

Мертвым Кортелайнена нашла его жена Екатерина. Она вызвала медиков, которые озвучили предварительную причину смерти. С тех пор, как сотрудник спецслужб ушел в запас он продолжал жить в Москве.

Свою карьеру бывший председатель КГБ Эстонии Кортелайнен начал с работы в советских органах, которой он приступил в 1948 году. Его отправили на советско-китайскую границу. Позднее он окончил два высших учебных заведений страны, где готовили агентов спецслужб. Должность председателя КГБ он занимал 8 лет: с 1982 по 1990-й годы.