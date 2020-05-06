Игра Assassin`s Creed Valhalla первой в серии не выйдет в Steam

06.05.2020, 20:17, Разное

Анонсированная игра Assassin`s Creed Valhalla первой в истории серии не выйдет в магазине Steam. Таким образом поклонники смогут приобрести её исключительно в фирменном Uplay или Epic Game Store.

С чем связаны такие изменения пока не сообщается. Официальные представители компании Ubisoft сообщили, что предварительный заказ на Assassin`s Creed Valhalla уже открыт, вот только игру не стоит ожидать в магазине популярного интернет-магазина Steam. Таким образом, это первая игра в серии, которая не вышла в нём. Все остальные, за исключением третьей части истории ассасинов, доступны для покупки. В свою очередь Assassin`s Creed 3 была удалена в связи с выходом ремастера, который и занял почётное место в библиотеке Steam.

Assassin`s Creed Valhalla перенесёт игрока во времена викингов, которые ведут войну против Англии. В Ubisoft рассказали, что они переработали боевую систему и сделали её более интуитивной и вариативной. Игроки, если того пожелают, смогут даже не брать с собой оружие и сражаться исключительно с двумя щитами в каждой руке. Дата выхода пока остаётся неизвестной, но инсайдеры утверждают, что игра появится в магазинах в середине октября.