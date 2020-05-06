 

Средняя цена российской нефти Urals в апреле снизилась в четыре раза

06.05.2020, 20:16, Новости дня

В апреле 2020 года средняя цена российской нефти Urals сложилась в размере 18,22 доллара за баррель, что в 3,9 раза ниже, чем в апреле прошлого года, когда она составляла 71,54 доллара за баррель, говорится в материалах Минфина.

На сайте ведомства говорится, что средняя цена на нефть марки Urals в январе – апреле 2020 года сложилась в размере 41,04 долларов за баррель, в январе – апреле 2019 года она составила 65,18 долларов за баррель.

Ранее международное ценовое агентство Argus сообщило, что низкие цены на нефть российской марки Urals в апреле приведут к тому, что доходность от ее экспорта для добывающих компаний будет отрицательной и составит минус 3 доллара за баррель.



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