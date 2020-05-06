 

Путин ограничил использование гаджетов военными

06.05.2020, 20:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил. Военным запретили передавать через СМИ или соцсети подробности своей службы, а также запретили носить гаджеты во время боевых действиях, учений, дальних походов и в нарядах, следует из указа главы государства.

К грубым дисциплинарным проступкам теперь относятся предоставление СМИ информации о воинской службе, а также ношение во время боевых действий, в нарядах, на учениях или в походах кораблей телефонов и других гаджетов, в которых могут хранить и через которые можно передавать фото-, видеоматериалы, а также данные о геолокации, передает РИА «Новости».

В прошлом году был принят закон, запрещающий военным передавать СМИ и публиковать в Сети данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, с помощью которой можно определить их ведомство, часть или раскрыть место службы.



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