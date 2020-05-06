Россиянам назвали правила применения антисептиков

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06.05.2020, 20:16, Новости дня

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Подмосковья Наталья Махнева рассказала, что слишком частое мытье рук и их дезинфекция могут негативно сказаться на кожных покровах, и посоветовала использовать средства для профилактики таких последствий.

«При использовании дезинфицирующих средств важно соблюдать несколько правил. Несмотря на то, что в составе большинства кожных антисептиков и санитайзеров содержатся масла и экстракт алоэ, регулярное использование антисептика может вызывать сухость, раздражение, зуд, покраснение кожи или аллергию. Для профилактики данных реакций рекомендуется использовать защитный крем, который содержит в себе вещества, обладающие барьерными свойствами, а также увлажняющие средства», – передает РИА «Новости» слова Махневой.

Кроме того, эксперт рекомендовала проводить дома уборку в защитных перчатках, поскольку специальные средства содержат вещества, которые могут негативно повлиять на состояние кожи.

Также врач отметила, что медицинские перчатки, которые используются на улице, необходимо менять в течение дня.

Напомним, специалисты Института проблем химической физики создали высокоэффективный антисептический препарат с антимикробной активностью и низкой себестоимостью. Также сообщалось, что в РФ нарастили выпуск масок и антисептиков.



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