Мнение: Запрет наливаек, глобальные 1990-е и «оживление» европейской экономики

06.05.2020, 20:10, Разное

1. Коронавирус, как бы сильно он ни свирепствовал, навряд ли сможет хотя бы приблизиться по своей убийственности к алкоголю. Россия продолжает сражаться и с той, и с другой напастью. Со вчерашнего дня в нашей стране были запрещены наливайки – небольшие точки по продаже алкоголя, которые до последнего времени были распространены повсеместно:

https://www.fontanka.ru/2020/05/05/69241885/

В России 5 мая начинает действовать закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Как пишет «Парламентская газета», разрешено торговать алкоголем в больших заведениях (зал обслуживания посетителей должен превышать по площади 20 кв. м), а также в специально оборудованных помещениях, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции. Закон был принят для борьбы с «наливайками» — маленькими барами на первых этажах, где можно купить алкоголь по ночам.

2. Американские аналитики считают, что мировые центробанки в ближайшие годы будут пытаться уменьшить не инфляцию, а безработицу:

https://lenta.ru/news/2020/04/28/new_strategy/

Опрошенные CNBC эксперты предрекли небывалые перемены, которые произойдут с мировой экономикой под влиянием пандемии коронавируса. Главное из них касается смены стратегии центробанков разных стран.

До сих пор главной функцией центральных банков, помимо регуляторной, оставался контроль над инфляцией: ее сдерживали при нормальном развитии экономики и стимулировали при замедлении роста.

По мнению опрошенных изданием экономистов, такой подход обусловлен тем, что обучение и профессиональное становление руководителей ЦБ по всему миру пришлось на 1970-е годы, когда многие страны испытывали на себе последствия глобального топливного кризиса и вызванного им повышения цен на многие товары и услуги.

При этом зачастую финансовым властям в разных странах не удавалось обеспечивать соответствие целевому уровню инфляции, которые они выбрали, — либо превышая их, либо недотягивая до них. Теперь же сдерживать инфляцию и соответствовать поставленным ранее задачам станет еще сложнее — из-за массового подорожания в связи с пандемией коронавируса.

В таких условиях ключевым приоритетом может стать уровень безработицы. Для государств этот показатель является более важным по сравнению с инфляцией, уверены экономисты.

Проще говоря, центробанкам предлагают печатать деньги, чтобы у людей была работа.

Ничего хорошего я от этого не жду. Примерно так вели себя в 1990-е годы финансовые власти России, которым в итоге пришлось сесть на два стула сразу: заставив страну одновременно страдать и от инфляции, и от безработицы.

Теперь политики Запада собираются повторить нашу ошибку. Что же, посмотрим, окажутся ли они удачливее.

3. В Европе начали ослаблять противокоронавирусные меры, и оптимисты немедленно разглядели признаки оживления экономики:

https://lenta.ru/news/2020/04/30/alive/

Европейская экономика начала оживать. В странах, которые начали ослаблять ограничительные меры, наблюдается всплеск экономической активности в некоторых сферах, пишет Finanсial Times.

Германия, Италия и Испания в последние пару недель ослабили ряд ограничительных мер, позволив некоторым магазинам и другим объектам возобновить работу. В то же время Франция планирует постепенно снимать блокировку с 11 мая.

Хотя изменения пока не отражаются в официальной экономической статистике, некоторые показатели, такие как потребление электроэнергии и транспортные услуги, уже демонстрируют признаки оживления.

Пока что улучшения выглядят довольно бледно и практически никак не касаются наиболее пострадавших отраслей, включая сферу оффлайн-услуг. Падение ВВП во втором квартале ожидается рекордное, да и в целом в этом году страны ЕС смогут спастись от обвала разве что чудом.