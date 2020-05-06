Варнава призналась, что рассталась с гражданским супругом

06.05.2020, 20:09, Разное

Актриса Екатерина Варнава длительное время не рассказывала о своей личной жизни, давая либо уклончивые ответы, либо вообще не касалась данной темы. Недавно она стала гостьей ток-шоу «Осторожно, Собчак», и призналась, что год назад рассталась с гражданским мужем Константином Мякиньковым, а их частые совместные появления на светских мероприятиях являются лишь проявлением крепкой дружбы.

Артистка отметила, что последним подарком от экс-возлюбленного стала собака. Несмотря на расставание, они всё равно сохранили хорошие дружеские отношения: они часто общаются, но признают, что пришло время раздельно двигаться дальше. Впрочем, расставание от этого легче не становится, подчеркнула Варнава. По её мнению, в какой-то момент в их отношениях пропала искра. Что касается детей, то знаменитость признает, что их нужно было завести раньше, но тогда пополнения в семье не хотел супруг.

«Проще говоря, любовные отношения постепенно стали родственными и сестринскими», – отметила Варнава. Сейчас участница Comedy Woman понимает, что новые отношения ей будет завести очень сложно: за этот год она не завела ни одной интрижки.