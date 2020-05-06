Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет

06.05.2020, 20:09, Разное

Известная российская актриса театра и кино Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала тяжёлая и продолжительная болезнь знаменитости.

Более детальной информации о причине смерти Татьяны Паркиной нет. О кончине рассказали представители Союза кинематографа РФ. Они отметили, что тяжёлое заболевание стало причиной преждевременной смерти актрисы, известной многим по роли Марты в кинокартине Бориса Дурова «Не могу сказать прощай». Пока не сообщается, когда и где пройдёт церемония прощания. Также не комментируется место захоронения знаменитости.

Татьяна Паркина, помимо съёмок в кино, проводила время с Московским объединением музыкальных ансамблей, с которым давала концерты по всей России. Она с самого детства занималась вокалом, что и сыграло важную роль в её жизни. К тому же это умение очень пригодилось ей во время учёбы на курсе Герасимова и Макаровой во ВГИКе.