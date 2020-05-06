 

Максим Галкин удивил поклонников наличием “тайной” комнаты в семейном замке

06.05.2020, 20:09, Разное

Юморист Максим Галкин принял участие в прямом эфире с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой в рамках шоу «Зарядка с Ляйсан». Шоумен показал поклонникам «тайную» комнату в замке, которую ранее никто и никогда не видел.
Максим Галкин в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором предстал в компании Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Они провели совместную домашнюю тренировку в прямом эфире. Большинство поклонников артиста были удивлены, что в замке имеется необычная комната, имеющая нечто среднее между тренажерным залом и салоном красоты. В помещении находятся беговая дорожка, массажное кресло и рояль. Павел Воля во время общения с Максимом Галкиным отметил, что комната является «тайной», поскольку о ней никто не знает.

Позднее шоумен сообщил, фортепиано был подарен давним другом Игорем Николаевым. В данном помещении знаменитость провел тренировку вместе с резидентом Comedy Club под руководством Утяшевой, которая решила запустить веб-шоу «Зарядка с Ляйсан». В подписи к публикации Галкин отметил, что во время прямого эфира участники шоу импровизировали и веселились. Своим поклонникам он посоветовал повторять за ними. Подписчикам юмориста понравилась программа. Некоторые фолловеры даже выразили желание присоединиться к звёздным участникам. «Пока мы готовим, кто-то спортом занимается», «Ляйсан завяжет узлом кого хочешь», «Захотелось повторить некоторые упражнения», – прокомментировали публикацию поклонники артиста.



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