Жителю Рязани добавили тюремный срок за мат в суде

06.05.2020, 20:08, Новости дня

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 18 мая рассмотрит жалобу на приговор жителю Рязани за нецензурную брань в адрес присяжных, вынесших обвинительный вердикт по делу об убийствах и хранении оружия, сообщили в пресс-службе суда.

Судебное заседание перенесли на более поздний срок из-за ограничений на фоне коронавируса.

«Рассмотрение апелляционной жалобы пройдет 18 мая, в 15.00 мск», – сообщили в суде РИА «Новости».

Михаил Барышев обвинялся в убийстве двух человек и незаконном хранении огнестрельного оружия, это дело слушалось с участием присяжных. Заседатели вынесли обвинительный вердикт.

Судья спросил мужчину, согласен ли он с мнением присяжных. В ответ подсудимый разразился бранью. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении присяжных заседателей».

Суд признал Барышева виновным и назначил ему 1,5 года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% зарплаты.

Это решение было частично поглощено ранее вынесенным приговором по делу об убийствах. Обвиняемого приговорили к лишению свободы сроком на 23 года 10 дней в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в 20 тыс. рублей.

Мужчина частично признал свою вину в деле об оскорблении, он заявил, что нецензурно ругался не в адрес присяжных.

Ранее сообщалось, что обругавший участников процесса краснодарский судья подал в отставку.