 

В Мурманской области завели три новых дела по факту избиения ребенка отчимом

06.05.2020, 20:08, Новости дня

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Мурманской области возбудили три новых уголовных дела после избиения восьмилетнего мальчика: в отношении его отчима, матери и по факту халатности, допущенной органами опеки и профилактики безнадзорности.

«В отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело по факту совершения преступления «истязание несовершеннолетнего», а в отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщается на сайте СУ СК Мурманской области.

Кроме того, уточняется, что семья, в которой проживал ребенок, длительное время состоит на учете в органах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и признана находящейся в социально опасном положении. Так, сотрудниками охраны порядка за последний год неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по факту причинения телесных повреждений пострадавшему мальчику без надлежащего проведения процессуальных проверок. Таким образом, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления – «халатность».

Напомним, 25 марта в реанимационное отделение городской больницы города Мончегорска доставили восьмилетнего мальчика со множественными телесными повреждениями. Отчим ребенка заключен под стражу.



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