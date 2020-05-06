В Московской области решили в первую очередь открывать детсады и школы

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06.05.2020, 20:08, Новости дня

В Подмосковье в первую очередь при действующем режиме самоизоляции начнут работать школы, дошкольные учреждения и строительные объекты, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Говорить о том, что сейчас все решено, и 12-го мы откроемся, абсолютно нельзя. Еще много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины. Прежде всего, начнут работать объекты строительства, все, что связано со школой, детские сады, инфраструктурные объекты», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». Фрагмент разговора опубликовал ведущий Станислав Натанзон в Telegram.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения, введенные в РФ из-за коронавируса, предлагается снимать в три этапа.

Отметим, что 1 мая Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье «масочного режима».



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