Мнение: История о пастушьей собаке. Задание 1-2 теста №17

06.05.2020, 20:06, Разное

Давайте приступим к обсуждению заданий последнего теста.

Вот здесь мы немного начали их обсуждать.

Сейчас попробуем прочитать 1-ю историю еще раз, посмотреть, как и почему растет значимость героини-рыбачки.

И чтобы вам не читать пассивно, предлагаю потом самим разобрать ответы на задания: почему правильный ответ такой, почему полуправильный и почему остальные неправильны.

История 1. «Пастушья собака»

У Ивана были свободные два часа между важными встречами, и он решил подстричься.

Нагуглил подходящий барбершоп по пути и записался.

Но когда он приехал, администратор сообщила ему, что мастера заняты и один освободится через полтора часа.

– Но я записался на сейчас, – сказал Иван.

– Я вижу, к Веронике, – сказала администратор. – Я думала, у нее есть полчаса, а у нее плотная запись. Это мой недочет, извините.

– А мне от этого легче? – спросил Иван. – Я бы поехал в другое место. А теперь я приду на встречу с инвестором как пастушья собака.

– Пастушья собака, – засмеялась администратор.

– Ничего смешного, – сказал Иван. – Пастушья собака – это не смешно.

– У кого там пастушья собака? – крикнула девушка-парикмахер, подстригающая другого клиента. – Вы можете подождать 10 минут? Я заканчиваю.

– Десять минут могу, – сказал Иван.

Администратор предложила ему кофе, он отказался, и сидел уткнувшись в телефон, пока мастер к нему не подошла.

– Можно пиджак сниму? – сказал Иван.

– И брюки можно, – сказала Вероника.

Иван почувствовал досаду и даже реагировать не стал на эту глупую шутку. Необязательность + фамильярность = непрофессионализм, вот какое у него сложилось впечатление.

Он сел в кресло, и Вероника взъерошила ему волосы.

– Оставим сверху? Немножко пастушьей собаки.

– Нет, сверху покороче, – сказал Иван. – Никакой пастушьей собаки.

– Посмотрите, – Вероника повернула его лицо в профиль. – Вот здесь нужно убрать, а здесь оставить.

– Нет, – сказал Иван. – Я сейчас покажу, как мне нужно.

Он открыл телефон и стал листать фотоальбом. На фото были разные девушки и Ивану стало неловко, что он выглядит бабником.

– Вот так надо, – сказал он, найдя свою фотографию со стрижкой.

– Посмотрите, – Вероника показала Ивану фотографию в своем телефоне с очень симпатичным парнем с красивой стрижкой. – Вот это ваш типаж один в один и ваша форма черепа.

– Совсем не похож, – сказал Иван.

– Очень похож.

Иван с раздражением посмотрел на Веронику.

– Я не буду вас болванить, – уверенно сказала она.

– Если вы так уверены, – сказал Иван. – Оставьте. Но если будет плохо, завтра будете перестригать бесплатно.

– Завтра я не работаю, – сказала Вероника. – Но ради вас выйду.

Неравнодушие мастера к его голове вызвало в Иване уважение. Он любил, когда люди относятся к своей работе с душой.

Потом ему понравилось, как она мыла ему голову. От ее рук как будто шел ток и пробирал до позвоночника.

– У вас приятные руки, – сказал он. – Я бы каждый день к вам ходил мыть голову.

– Приходите, – сказала Вероника.

– Приду завтра, – пошутил Иван.

– Завтра я не работаю.

– Вы же собирались выйти ради меня.

– Это если вам не понравится стрижка.

– Я скажу, что не понравилась.

– **********

Когда Вероника убрала с головы Ивана полотенце, он посмотрел в зеркало на нее и увидел, что она очень симпатичная.

– Вы так любите свою работу, – сказал он.

– Люблю, когда вот такие волосы.

– Пастушья собака?

– При чем здесь собака? – возмутилась Вероника.

Ивану показалось, что он ее раздражает разговорами, поэтому он замолчал.

Но в зеркале стало происходить вдруг нечто волшебное.

Иван смотрел во все глаза и видел, что его лицо становится другим.

Ему всегда казалось, что нос его великоват, а подбородок мелковат, а теперь он видел в зеркале правильные черты.

– Мне уже нравится стрижка, – сказал он.

– Еще бы, – сказала Вероника. – Такой красавец.

– Вы мужа каждый день хвалите? – спросил Иван.

– Мужа? – удивилась Вероника. – А при чем тут муж?

– Извините, – сказал Иван. – Пытался выведать, есть ли муж.

Вероника замолчала и стригла его молча.

Иван любовался на себя в зеркало.

В барбершоп вошел новый клиент, поздоровался с администратором и подошел к Веронике, поцеловал ее в щеку.

– Красиво, – показал он пальцем на Ивана.

– Подожди десять минут, – попросила его Вероника. – Закончу мальчика.

Иван был лет на пять старше Вероники и очень удивился, что она назвала его мальчиком. Такого, не субтильного отнюдь. Его это даже задело.

– Давайте завтра выпьем кофе? – спросил он.

– Завтра нереально, – сказала Вероника. – На следующей неделе.

Она сказала это так серьезно и спокойно, будто шла речь о чем-то ожидаемом, а не о неожиданном приглашении на свидание.

– Хорошо, – сказал он. – Вы дадите мне телефон?

– **********, – сказала Вероника.

Она почти достригла его.

– Может быть мне бороду отпустить? – спросил Иван, вспомнив про мальчика.

– Не надо, – сказала Вероника. – Скулы четкие. А какие губы.

– Нравлюсь? – спросил он.

– Да.

– И мы выпьем кофе? – спросил он.

– Выпьем, – сказала Вероника.

– С кем это ты хочешь пить кофе? – спросил ожидающий клиент.

– Не подслушивай, – сказала ему Вероника.

Мужчина подошел и уставился на Ивана в зеркало.

– Вы тут новичок, – сказал он. – К ней очередь на стрижку за два месяца. Я вот на сегодня записывался два месяца назад. А чтобы кофе попить, надо записываться за год вперед, наверное. Хотя я не знал, что есть такая опция.

– Для тебя нет, – сказала Вероника.

– А для него? – спросил мужчина.

Вероника не ответила, она растерла в ладонях воск и взъерошила волосы Ивана.

– Классный, – сказала она. – Все, вставайте.

– Телефон, – сказал ей Иван. – Не встану пока не дадите.

Вероника вдруг взяла его стул и откатила в сторону. Иван почувствовал себя глупо и встал.

– Вероника, ну кто так делает?

– Да у нее муж есть, – сказал другой клиент, садясь в кресло. – Богатый, красивый. Она тут работает для удовольствия. И то не знаю, как он ее отпускает.

– Давай не болтай, – сказала Вероника. – Очень много знаешь.

Иван положил чаевые и пошел. Пока он платил с карты, пока надевал пиджак, он смотрел на Веронику. Но она больше не взглянула на него.

И все-таки Иван уходил с чувством, что он ей понравился. И обещание выпить кофе на следующей неделе запомнил.

Задание 1:

В первом диалоге Ивана и Вероники замените ********** на фразу:

– У вас приятные руки, – сказал он. – Я бы каждый день к вам ходил мыть голову.

– Приходите, – сказала Вероника.

– Приду завтра, – пошутил Иван.

– Завтра я не работаю.

– Вы же собирались выйти ради меня.

– Это если вам не понравится стрижка.

– Я скажу, что не понравилась.

– **********

Задание 2:

История 1. «Пастушья собака» (полный текст приведен в предыдущем задании).

Во втором диалоге Ивана и Вероники замените ********** на фразу:

– Давайте завтра выпьем кофе? – спросил он.

– Завтра нереально, – сказала Вероника. – На следующей неделе.

Она сказала это так серьезно и спокойно, будто шла речь о чем-то ожидаемом, а не о неожиданном приглашении на свидание.

– Хорошо, – сказал он. – Вы дадите мне телефон?

– **********, – сказала Вероника.

Эту историю можно разделить на несколько этапов.

Сначала СЗ Вероники = 0

Когда Иван заехал в незнакомый барбершоп (известной сети), личность мастера не имела для него никакого значения, тем более не интересовала в романтическом смысле.

СЗ Вероники стала отрицательной для Ивана, когда она, как ему показалось, фамильярно пошутила про брюки.

Иван задал вопрос риторически, так говорят "можно присесть?", "можно снять пальто?", когда хозяин территории не предлагает этого сам. Этот вопрос – светская шпилька.

Иван хотел подчеркнуть, что сервис в барбершопе негодный, его записали не так и ему пришлось ждать 10 минут, да еще так, будто ему делают услугу, а не исправляют косяк.

Иван был раздражен и шутка Вероники вызывала дополнительную досаду. Спровоцировала его.

На волне досады ее предложение оставить ему частично "пастушью собаку" вызвало усиление раздражения.

В этом салоне все охренели? Не много ли они на себя берут?

Он настаивал, чтобы Вероника подстригла его так, как он стрижется обычно, очень коротко.

А Вероника предложила ему совсем другую стрижку.

Вот как это выглядело примерно:

Слева то, что просил Иван, справа – то, что сделала Вероника.

Когда Вероника подстригла Ивана, он выглядел не совсем так как парень справа, но тоже очень симпатично. Грамотная стрижка закрыла его залысины, а волосы казались гуще в несколько раз, лицо визуально вытянулось и длинноватый нос стал выглядеть идеальным. Иван преобразился. Он и не знал, что его прическа может иметь такую форму и объем, он привык думать, что его волосы, отрастая, всегда уныло свисают, если грязны, или напоминают глупый стог, если чисты.

Но до этого момента значимость Вероники уже подросла.

Был этап, когда СЗ из отрицательной резко развернулась и вскоре стала положительной.

Многие подумали, что произошло это благодаря профессиональному массажу головы.

Друзья, вы должны запомнить, что сами по себе ваши прикосновения, даже самые техничные, грамотные, могут вызывать отвращение и агрессию, если человеку вы неприятны. Если человек закрыт от вас, напряжен, любое прикосновение ваше ему неприятно и раздражает как щекотка, а то и хуже.

Очень жаль, что некоторые доярки посещают курсы гейш и тому подобные. Они учатся делать эротический массаж, чтобы гоняться с этим за своими мужьями или любовниками.

Техника массажа может усилить кайф на вашей растущей СЗ. Если не используется как щипцы.

Если же ваша СЗ низкая или падает, ваш массаж неприятен человеку. А когда вы щипцуете им, тем более.

Ивану много раз мыли голову, он не новичок в дорогих салонах, и особенное впечатление от рук Вероники у него появилось, поскольку СЗ ее уже пошла вверх. Границы его были открыты, фокус его был на ее руках и на своих ощущениях от ее рук, он был устремлен в ее сторону всеми рецепторами. Он был уже чувственно настроен и уже увлечен, поэтому почувствовал ток.

Все эти "пробегающие искры" – это собственная реакция, а не приходящее извне электричество. Рыбалка – это умение вызвать реакцию человека, а не обрушить на него свои реакции, как поступают рапаны и рыбы.

Вероника не вызывала ничего специально, однако она говорила так уверенно, даже где-то жестко, но при этом оставалась в границах.

Обратите внимание, когда это бывает, а когда эффект будет противоположный.

Досада на вас может вызвать чуть позже бурный рост значимости, когда человек сделает вывод, что вы оказались ему полезны.

Иван чувствовал от Вероники заход сверху, что-то вроде Штурмана и Училки, поэтому раздражался. Но он был не прав и быстро поменял взгляд. Услышав, что она готова выйти ради него в выходной и сделать двойную работу, если ему не понравится, Иван сразу смягчился. До этого он защищал свою территорию от ее наглости, а теперь вдруг понял, что Вероника с этого ничего не будет иметь, наоборот тратит силы на его уговоры, и она просто хочет сделать свою работу качественно. И это в его интересах! Так всегда бывает когда вы в границах. Если на вас злятся, но следом понимают, что вы заботитесь о них, то испытывают благодарность, распахивают границы шире. Если вы независимы и щедры, вы можете позволить себе даже жесткость, и это сделает вашу фигуру только сильней.

Всем мастерам всегда было проще стричь Ивана так, как он просил, чем спорить с ним, а он не любил свою лохматость, называл это пастушьей собакой, не принимал себя в таком образе. А Вероника вдруг стала бороться с ним, чтобы сделать ему красиво. И она была в границах, поскольку это не только его дело, она тоже заинтересована в хорошем результате.

Настоящий профессионал никогда не будет делать лажу, хоть его озолоти.

И вот именно в свете быстрого пересмотра границ жесткость Вероники произвела на Ивана сексуальное впечатление.

Получился рыбацкий трюк, когда картина резко переворачивается и становится совершенно иной.

СЗ Вероники стала расти и набирать романтические обороты.

Помните мы разбирали “Джентльменов” Гая Ричи? Жена главного героя кажется слишком жесткой, но она нисколько не слишком, она в границах, поскольку забота ее о муже велика и преданность тоже, поэтому от ее псевдо-жесткости – сексуальный эффект для муж, то есть его это возбуждает.

Есть такой эффект и у мужской, и у женской жесткости, но лучше не пытайтесь это повторять. Д должна быть строго в границах, помните? Ваши границы для жесткости должны быть идеальны. Фокус в том, что жесткость в границах создает видимость большой и горячей фигуры и либидо течет в сторону этой фигуры.

Вот этот и был эффект быстрого пересмотра Иваном границ, когда он понял, что не свою территорию защищает, а посягает на территорию Вероники, а она не нападает на него, а наоборот хочет ему послужить как Царевна-Лягушка Ивану (тот тоже сначала думал, что она навязывается ему в жены, а оказалось наоборот). Это его впечатлило.

А впечатлившийся человек быстро растит фигуру.

Дальше уже и руки оказались очень приятными, и стрижка показалась чудесной. Это была не иллюзия, Вероника и правда отличный мастер, массаж головы делать умеет и стричь тоже, то есть к субъективному ощущению Ивана добавился еще и объективный результат. Но объективное может быть и не замечено, если нет субъективной готовности увидеть и воспринять.

А здесь к СЗ добавилась еще и ОЗ.

Помните, что бывает, когда на растущей СЗ вдруг выясняется, что и ОЗ куда больше, чем думал?

Это вау-эффект в поле.

Что дальше?

Он уже думал о личном знакомстве, а Вероника отвечала ему открыто и с симпатией. Ей нравилось делать из некрасивых мужчин красавчиков, любой стилист с удовольствием берется за такой материал, когда данные неплохие, а имидж жуткий, как психолог с удовольствием берется за неудачника с хорошим потенциалом. Красивый и быстрый результат все любят. Поэтому симпатия Вероники была искренней, хотя и не особо личной.

А Иван раскатал губу.

Когда же пришел клиент, симпатичный, восторженный, с инфой о популярности Вероники (а в поле всегда так бывает, вы не сможете скрыть свою востребованность, если она есть), восприятие ОЗ Вероники еще больше пошло вверх, появился эффект хоровода. А на контрасте с резкостью Вероники с другим клиентом Иван почувствовал себя ее фаворитом.

Он набрался смелости и стал грубовато требовать телефон. Немного перешел границы и поэтому Вероника его отодвинула. Иван остался в уверенности, что не будь его дерзкого наскока, она дала бы ему свой телефон, как обещала.

Он ушел влюбленный и окрыленный. Хоть она и не дала ему телефон, но Иван ведь знал, где она работает.

Понятна история?

Обсуждаем все нюансы.

И задания в свете этих нюансов тоже.