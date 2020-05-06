Срывавшего уроки школьникам блогера объявили в розыск

06.05.2020, 19:55, Новости дня

В РФ объявили в розыск блогера с ником Russia Paver, который сорвал дистанционные уроки школьников в Петербурге, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

«Установлено, что к срывам дистанционного обучения школьников причастен 34-летний мужчина, в отношении которого заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, объявлен розыск. По предварительным данным, он может находиться на территории стран Евросоюза», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Мужчина 27 марта и 6 апреля, по версии следствия, сорвал учебные онлайн-занятия учащихся. В Сети опубликованы видео, как блогер подключался к онлайн-урокам, хамил и мешал заниматься.

Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

«Обвиняемый позиционирует себя как «стример», то есть человек, занимающийся потоковой трансляцией видео в режиме реального времени. Он снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале под названием Russia Paver на платформе YouTube», – пояснили в ведомстве.

На канале насчитывается 915 тыс. подписчиков.

Ранее пранкера Артура Амаева заподозрили в неправомерном доступе к компьютерной информации после того, как он подключался к трансляциям и разыгрывал школьников, представляясь сотрудником Министерства образования. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело.