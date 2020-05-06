Против экс-генпрокурора Украины открыли дело по подозрению в коррупции

06.05.2020, 19:55, Новости дня

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) начала уголовное производство в отношении бывшего генпрокурора страны Руслана Рябошапки.

Бывшего генпрокурора подозревают в получении неправомерного вознаграждения и декларировании недостоверных данных о доходах, информирует издание «Левый берег».

В Единый реестр досудебных расследований внесены по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса.

При этом издание не уточняет в получении какого неправомерного вознаграждения или предложения подозревают Рябошапку.

Сам Рябошапка в комментарии для «Левого берега» заявил, что о начале расследования он узнал несколько дней назад. Он добавил, что сейчас находится во Франции вместе с семьей.

Рябошапка был назначен генпрокурором Украины в июне 2019 года. В марте Верховная рада выразила ему недоверие, что автоматически повлекло за собой отставку с поста генпрокурора.