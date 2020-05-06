 

К твоим ногам: Серена Уильямс снялась в сексуальной рекламной кампании

06.05.2020, 19:54, Разное

23-кратная победительница турниров “Большого шлема”, четырехкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс стала новым амбассадором бренда Stuart Weitzman. Доказательством чему стала первая рекламная кампания с участием спортсменки, автором которой выступил фотограф Итан Джеймс Грин. 

Серена Уильямс для Stuart WeitzmanНа черно-белых снимках Серена позирует в слитных купальниках со смелыми декольте, накинув на плечи пиджак или пальто. Накачанные ноги теннисистки украшают босоножки, туфли и лоферы из новой коллекции Stuart Weitzman. По словам Уильямс, фотографии кампании были сделаны еще в начале года, но свет увидели только сейчас:

Мы работали и завершили этот проект со Stuart Weitzman в начале года. Теперь мы не можем это скрывать! Надеюсь, мы сможем поделиться своим посланием надежды и оптимизма.

Кроме того, на своей странице в Instagram Серена сообщила о начале сотрудничества с организацией Vital Voices, которая занимается защитой и расширением прав женщин:

Наступило время для того, чтобы сосредоточиться на движении вперед и вере в лучшее. Я хочу, чтобы женщины всех поколений вдохновились на это, шаг за шагом. 

Сейчас Уильямс, как и другие теннисисты, ожидает окончания пандемии коронавируса, а также возобновления теннисного сезона – по прогнозам экспертов, это случится не ранее июля. Серена находится на самоизоляции и поддерживает физическую форму в домашних условиях – она уже поделилась с фолловерами видеороликами, где играет в теннис сама с собой, а также занимается йогой.

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Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)29 Апр 2020 в 3:58 PDT

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Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)4 Май 2020 в 6:03 PDT



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