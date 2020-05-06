“Гарри Поттер” и карантин: Дэниел Рэдклифф, Дэвид Бекхэм и другие звезды читают книгу Джоан Роулинг онлайн

06.05.2020, 19:54, Разное

На карантине многие обращаются не только к новинкам кино и литературы, но и к хорошо проверенному “старому”: любимым романам и историям. Книги Джоан Роулинг про юного волшебника Гарри Поттера, которые до сих пор пользуются успехом по всему миру, – не исключение из этого правила. Для своих поклонников – а также для новых читателей всех возрастов – писательница и решила сделать приятный сюрприз, организованный вместе с платформой Wizarding World. Теперь читать о приключениях мальчика, который выжил, можно будет не в одиночестве , а в компании известных актеров, а когда и ключевых героев самой “Поттерианы”. Так, первую главу первой книги “Гарри Поттер и философский камень” уже прочел исполнитель этой роли в одноименном фильме Дэниел Рэдклифф.

Дэниел Рэдклифф Дэвид БекхэмАкция, инициированная Джоан Роулинг, стартовала 5 мая и продлится до середины лета. В течение этого времени знаменитости будут каждую неделю читать по главе из “Философского камня”. В список этих “рассказчиков” вошли Стивен Фрай, Эдди Рэдмейн, Дэвид Бекхэм, Дакота Фаннинг, актриса Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в спектакле “Гарри Поттер и проклятое дитя”, и многие другие. Впоследствии, возможно, это чтение продлится, но пока организаторы анонсировали лишь первую книгу из семи написанных Роулинг историй про Поттера.

Напомним, это не первая инициатива известной писательницы, направленная на то, чтобы скрасить читателям карантин. В апреле Роулинг запустила сайт harrypotterathome.com (“Гарри Поттер дома”), призванный помочь находящимся на самоизоляции людям. Вниманию посетителей этой страницы предлагаются игры на поиски спрятанных слов; викторины на разные темы из вселенной Гарри Поттера; пазлы; “забавные статьи”; художественные мастер-классы – в частности, есть видеоурок по рисованию Нюхля, питомца Ньюта Саламандера из “Фантастических тварей”; бесплатный доступ к книге “Гарри Поттер и Философский камень” на 20 языках и к ее аудиоверсии и другим произведениям без необходимости оформлять подписку на сервисе Audible от Amazon и прочее и прочее.

Джоан Роулинг Сайт “Гарри Поттер дома”