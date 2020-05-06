 

«Чувствовала себя древней старухой»: Мария Михалкова-Кончаловская поделилась опытом похудения с помощью голодания

06.05.2020, 19:53, Разное

Дочь Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, в котором пояснила о минусах похудения с помощью голодания. Художница поделилась с подписчиками своим личным опытом использования такого способа.
Мария Михалкова-Кончаловская отметила, что ей часто пишут об эффективности голодания, считая правильное питание очень медленным способом для потери веса. Художница, сумевшая сбросить 30 килограмм, подчеркивает, что главное в похудении – не избавиться от избыточного веса, а удержать в будущем полученный результат. Она поделилась, что сама когда-то пыталась похудеть с помощью голодания, однако после его прекращения все потерянные килограммы вернулись, и вес стал даже больше, чем до его начала.

Кроме того, из-за нехватки белка, организм вынужден получать энергию из других тканей, поэтому уменьшаются мышцы, а не жир, а также происходит обострение хронических или развитие новых заболеваний. У дочери Любови Толкалиной и Егора Кончаловского в тот период возникли сильные мигрени, и она вспоминает, что «чувствовала себя древней старухой». Она подчеркнула риск потери волос, истончения кожи и холода в конечностях при сильном сокращении калорийности рациона. По мнению диетолога, голодание в течение длительного времени может повлечь за собой развитие авитаминоза и даже способно стать опасным для жизни.

В связи с этим Михалкова-Кончаловская призвала всех поклонников не пробовать такой способ похудения. По ее словам, добиться желаемого веса «можно только через любовь к себе».



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