Ученые из США создали для кошек антистрессовую музыку

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06.05.2020, 19:53, Разное

Ученые из США смогли создать антистрессовую музыку для кошек. Композиции, основанные на звуках самих животных, помогли успокоить четырёхлапых друзей во время посещения ветеринара.
В рамках работы специалисты наблюдали за поведением 21 кошки. Животные находились у ветеринара, где им поочередно включали классические композиции и написанные для них мелодии. Лучший успокоительный эффект имела созданная для мяукающих музыка, в основе которой были использованы частоты диапазона котов и звуки, издающиеся самими питомцами.

Во время “музыкальных” сеансов кошек решили снять на видео, чтобы определить с помощью языка тела и поведения животных признаки стресса. По словам Енни Луберга, специалиста по поведению животных, такой положительный эффект необходимо использовать для походов к ветеринару. Снижающая стресс музыка – отличное средство не только для котов, но и для их владельцев.



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