 

Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

06.05.2020, 19:53, Новости дня

Тренер Этери Тутберидзе отреагировала на переход фигуристки Александры Трусовой в тренерскую группу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По ее словам, «привыкнуть к уходам спортсменов невозможно».

«Ведь, работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения – это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя», – написала Тутберидзе в Instagram.

Напомним, Плющенко подтвердил, что бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова решила перейти в его тренерскую группу. Также к Плющенко перешел специалист группы Тутберидзе Сергей Розанов.

Ранее в СМИ появилась информация, что переход связан с недовольством 15-летней Трусовой своим положением и отсутствием должного внимания в группе Тутберидзе.



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