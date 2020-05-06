 

Зарубившего мачете двухлетнюю дочь жителя Саратова отправили на лечение

06.05.2020, 19:53, Разное

Зарубившего мачете свою двухлетнюю дочь жителя Саратова отправили на принудительное лечение в местный стационар. На суде его признали невменяемым после проведения соответствующей экспертизы.
Житель Саратова ещё в августе 2019 года ударил свою дочь туристическим мачете, предварительно спрятавшись на чердаке дома. В этот момент мать ребёнка находилась в магазине, а дома оставался ещё двухлетний мальчик. Девочка от полученной травмы скончалась на месте ещё до приезда скорой помощи. В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый является невменяемым.

В связи с заключением медицинской экспертизы, его решено отправить на лечение в местную психиатрическую больницу. Он будет находиться под постоянным наблюдением специалистов и содержаться в стационаре на постоянной основе.



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