Зарубившего мачете двухлетнюю дочь жителя Саратова отправили на лечение

06.05.2020, 19:53, Разное

Зарубившего мачете свою двухлетнюю дочь жителя Саратова отправили на принудительное лечение в местный стационар. На суде его признали невменяемым после проведения соответствующей экспертизы.

Житель Саратова ещё в августе 2019 года ударил свою дочь туристическим мачете, предварительно спрятавшись на чердаке дома. В этот момент мать ребёнка находилась в магазине, а дома оставался ещё двухлетний мальчик. Девочка от полученной травмы скончалась на месте ещё до приезда скорой помощи. В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый является невменяемым.

В связи с заключением медицинской экспертизы, его решено отправить на лечение в местную психиатрическую больницу. Он будет находиться под постоянным наблюдением специалистов и содержаться в стационаре на постоянной основе.