Эксперт: Украинцы поддержат 9 мая флешмоб с песней «День победы»

06.05.2020, 19:53, Новости дня

«Во флешмобе с исполнением «Дня победы» могут участвовать сотни тысяч человек», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он оценил призыв одного из киевских телеканалов организовать 9 мая в городах республики флешмоб с исполнением этой знаменитой песни.

«На Украине пытаются вычеркнуть 9 мая из списка праздников, нивелировать его, уничтожить его символическое значение. Как раз такого рода флешмобы помогают противостоять этим попыткам», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Эксперт считает, что флешмоб в основном будет поддержан жителями юго-востока страны. «На западе страны поддерживают радикальную версию украинского национализма. Те люди, которые поддержат там эту акцию, в меньшинстве. В центре страны ситуация неоднозначная. Допустим, Полтава и Чернигов поддержат эту акцию в большей степени, чем Черкассы и Винница», – прогнозирует собеседник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский телеканал «112 Украина» предложил жителям страны в полдень 9 мая включить песню «День Победы». «Где бы ты ни был – дома на карантине или на работе, в собственном автомобиле или в общественном транспорте – 9 мая ровно в 12.00 включай вместе с нами песню «День Победы». Пусть нашу песню услышит вся страна», – призывает телеканал.

Украинцы, по мнению организаторов флешмоба, смогут присоединиться к организованным автомобильным колоннам, которые проследуют по центральным улицам городов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин поддержал аналогичный призыв народного артиста СССР Василия Ланового ко всем россиянам – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы».

Известный украинский политик, бывший депутат верховной рады Евгений Мураев предполагает, что 9 мая многие украинцы будут отмечать вместе, несмотря на угрозу эпидемии. «Несмотря на карантин, люди пойдут к мемориалам возложить цветы и поздравлять ветеранов. Украина никогда не отказывалась от празднования Дня Победы. Я абсолютно уверен, что для всей адекватной части украинского общества 9 мая – это день несломленного и непокоренного народа», – сказал Мураев газете ВЗГЛЯД.

Напомним, власти Украины ранее запретили шествие 9 мая. «Бессмертный полк» проводиться не будет из-за карантина, сообщил глава украинского института национальной памяти Антон Дробович. Однако украинский телеканал «Интер» запустил ко Дню Победы свою акцию – онлайн марш памяти. Его участники должны пройти вместе – символическим виртуальным маршем, отдав дань памяти и уважения воинам-победителям.

В то же время Мураев признался, что к таким флешмобам относится без особого пиетета, если они проходят под флагом какой-то партии. «День Победы должен проходить под единым флагом – красным знаменем Великой Победы. И никакие партийные цвета сюда примешиваться не должны», – подытожил Мураев.