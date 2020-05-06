Раскрыты детали представленного Путину плана восстановления экономики

06.05.2020, 19:53, Новости дня

Проект плана восстановления российской экономики содержит меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев, следует из поручения первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, которое направлено в несколько министерств и ведомств.

Источник в правительстве подтвердил подлинность документа, передает ТАСС.

Среди мер, с помощью которых предполагается восстановление экономики, – поддержка спроса, занятости населения и бизнеса в пострадавших отраслях.

Также проект плана включает в себя «меры поддержки экономики (выход из кризиса), включая следующие направления: стимулирование спроса (10-12 месяцев); снятие административных, в том числе регуляторных, барьеров, упрощение государственного регулирования, в том числе предложения Банка РФ (10-12 месяцев)».

Кроме того, в проекте говорится о поддержке и развитии пострадавших отраслей экономики, поддержке малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан. Также в проекте плана содержится программа поддержки занятости населения.

В конце апреля Путин потребовал от правительства готовить план действий по восстановлению экономики, учитывая «новую реальность», связанную с распространением коронавируса.

Кроме того, в среду Путину представили план по снятию ограничений, наложенных в связи с коронавирусом.