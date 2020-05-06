“Он тебя сожрет”: Шура принес в дом странного питомца

06.05.2020, 19:51, Разное

Многие звезды российского шоу-бизнеса делятся забавными кадрами с домашними любимцами. В основном знаменитости являются хозяевами милейших котов или собачек. Александр Медведев, известный как Шура, видимо, решил, что усато-полосатые братья наши меньшие слишком банальны.

Артист подумывает над тем, чтобы взять в квартиру настоящую свинью. Мужчина показал подписчикам своего инстаграм-аккаунта видео с хрюкающим белым поросенком. Животное бегает по дому певца, а звезда пытается накормить его яблоком.

“Ой, думаю вот, брать – не брать такое вот себе животное”, – рассуждает в кадре Шура. Он спросил у фолловеров, что они думают, по поводу присутствия поросенка в квартире.

Мнения поклонников разделились. “Он тебя сожрет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Главное, чтобы к лотку был приучен🔥”, “Если встал вопрос: брать/не брать, то однозначно не брать”, “Зачем брать… чтобы два таких по квартире бегало?😄 Шутка”, “Такой клевый, брать”, – написали поклонники Шуры.

Особенно много было кулинарных советов – видимо, сказался период майских праздников. “Это не только милый вид, но и 35 килограмм шашлыка..)”, “Бери, если шо, на шашлык пойдет)))”, “*** такое в дом. Ну если только ненадолго и шашлык замострячить”, “Категорически нет!!! Тебе сейчас нельзя свинину!”.

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Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) 6 Май 2020 в 3:06 PDT