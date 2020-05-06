Каким аршином измерить демократию в России?

06.05.2020, 19:50, Новости дня

Уровень демократии в России согласно специальному индексу, применяемому неправительственной организацией Фридом Хаус (Freedom House), упал за последние 10 лет примерно на 30%. При этом РФ, как и раньше, остается в категории консолидированных авторитарных государств. Об этом говорится в отчете под названием «Страны переходного периода 2020: сбрасывая демократический фасад», обнародованном американской правозащитной организацией в среду, 6 мая.

По мнению исследователей, в России произошло заметное сокращение целого ряда демократических показателей. Прежде всего, это было вызвано подавлением летних протестов 2019 года в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и высокому уровню насилия в отношении участников антиправительственных акций, указывается в докладе.

Согласно рейтингу Freedom House, Россия входит в число семи консолидированных авторитарных режимов среди стран переходного периода в компании с Туркменистаном, Азербайджаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном и Беларусью.

Сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МХГ), учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что о позитивной динамике развития применительно к российской демократии говорить не приходится. Однако, на его взгляд, о том, как выглядит Россия в сравнении с другими странами, можно спорить.

«У нас ситуация, думаю, все же лучше, чем в Таджикистане, Узбекистане или Беларуси, – рассуждает он. – Если, конечно, это может служить кому-то утешением. Но в сравнении с большинством других стран – даже из числа бывших советских республик, не говоря уж о балтийских государствах и странах Восточной Европы, – мы выглядим хуже. Там есть и свободная пресса, и какой-никакой баланс во власти, есть реальная исполнительная и законодательная власть. А, вообще говоря, с демократией хватает проблем везде, у нас – в особенности».

На протяжении последних лет ситуация в сфере демократии в России становится только хуже, с сожалением констатировал сопредседатель МХГ.

В свою очередь, директор Института прав человека, член Совета при президенте РФ по правам человека Валентин Гефтер в комментарии Русской службе «Голоса Америки» признался, что не видит какой-то динамики в том, что касается состояния демократии в стране. На его взгляд, в России сложился «стабильный или устойчивый авторитаризм» с различными нюансами.

«И это говорит о том, что, к сожалению, никаких изменений к лучшему в плане демократии у нас не происходит, – подчеркнул он. – Сопоставление разных государств по той или иной шкале мне не близко, а вот динамику в каждой отдельной стране можно отслеживать с помощью разных наборов параметров. Я был бы готов с удовольствием это обсудить и услышать мнение коллег на этот счет».

Вместе с тем Валентин Гефтер затруднился сказать, как и в каком направлении Россия будет развиваться в обозримом периоде времени: «Мы сейчас находимся в сложной социально-экономической и политической фазе. Единственное, что мне видится сейчас – то, что некоторые страны бывшего Советского Союза, в особенности Россия, все больше будут следовать курсу автаркии. Они предпочтут замкнуться в себе и меньше ориентироваться на общечеловеческие ценности, на международный консенсус».

Правозащитник выразил опасение, что нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведет именно к этому итогу.

В докладе Freedom House помимо прочего сделан акцент на стремлении Кремля во что бы то ни стало внести поправки в Конституцию, чтобы обеспечить фактические пожизненное правление действующего президента Владимира Путина. По оценке авторов документа, это продемонстрировало презрение Путина к верховенству закона и основным принципам демократии.

По словам Вячеслава Бахмина, это ни для кого не секрет.

«С Конституцией можно так обращаться только в том случае, когда она вообще ничего не значит для власти. По-видимому, так оно и есть. Власть у нас находится в руках одного человека или небольшой группы людей, которые по идее могут делать с законом, конституцией и населением практически все, что захотят», – резюмировал он.

Валентин Гефтер считает, что тут главное не столько пренебрежение к верховенству закона. Хотя и эту тенденцию здесь можно усмотреть, уточнил он.

«Бывают разные формы пренебрежения. Можно просто наплевать на все и делать, что хочу, издавать какие угодно указы, не ориентируясь на нормативные стандарты и мнение общества. Я вижу, наоборот, и это, с моей точки зрения, более опасно: злоупотребление правом, в том числе и конституционным, для того чтобы достигнуть тех или иных целей, исходя из текущей политической целесообразности», – заключил директор Института прав человека.