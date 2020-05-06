Трамп: рабочая группа по борьбе с коронавирусом продолжит свою работу

06.05.2020, 19:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что рабочая группа Белого дома по борьбе с коронавирусом продолжит свою дработу, но сосредоточит внимание на методах лечения и сворачивании ограничений для бизнеса и социальной жизни, а также, возможно, изменит свой состав.

Во вторник Трамп сказал, что планирует сократить рабочую группу и заменить ее «чем-то в другой форме», в то время как страна переходит в следующую фазу борьбы с последствиями пандемии. Он также признал, что новая волна вируса может стать серьезным ударом для «некоторых людей».

«Пострадают ли люди? Да. Пострадают ли некоторые люди серьезно? Да. Но мы должны открыть страну и сделать это скоро», – сказал Трамп журналистам в ходе визита на фабрику по производству защитных масок в Аризоне, где он, вопреки рекомендациям, появился без маски.

В среду Трамп опубликовал серию твитов, в которой написал, что, в силу успеха рабочей группы, она продолжит свою деятельность, сосредоточив внимание на «безопасности и открытии страны». «Возможно, мы кого-то добавим, а кого-то исключим, сообразно обстоятельствам. Рабочая группа также будет уделять большое внимание вакцинам и терапевтическим средствам», – добавил президент.

В настоящий момент в рабочей группе состоят несколько экспертов в области медицины, которые иногда выступали с рекомендациями, противоречащими утверждениям самого Трампа.

В ходе беседы с журналистами во вторник Трамп сказал: «Сейчас мы ориентируемся на несколько другую форму, связанную с безопасностью и открытием (экономики страны после ограничений, введенных в связи с пандемией). И, возможно, для этого будет сформирована другая группа».

Президент высоко оценил усилия рабочей группы, которую возглавил вице-президент Майк Пенс, отметив, что ей удалось мобилизовать ресурсы, в том числе аппараты искусственного дыхания. В 16.00 в Белом доме должно пройти совещание рабочей группы во главе с Пенсом.