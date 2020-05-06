Вирусолог предсказал влияние лета на коронавирус

06.05.2020, 19:48, Новости дня

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу предположил, что хорошая погода и теплое лето станут факторами, которые помогут в борьбе с коронавирусом.

«Люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой», – передает РИА «Новости» его слова.

У людей значительно улучшится иммунитет, считает эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре высказали надежды на жаркую и солнечную погоду, которая может ударить по вирусу.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, убивает ли солнечный свет коронавирус. Позже первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал заявление властей США о губительной для коронавируса силе солнечного света.