Суперкомпьютер определил эффективные препараты против коронавируса

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06.05.2020, 19:48, Новости дня

Немецкие ученые из Университета Майнца проанализировали эффективность лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусом с помощью суперкомпьютера MOGON II.

Компьютер провел более 30 млрд вычислений и установил, что компоненты симепревира, паритапревира, гразопревира и велпатасвира, применяющихся при лечении гепатита C, хорошо противостоят SARS-CoV-2 и могут предотвращать заражение, передает РИА «Новости» результаты исследования, опубликованного на сайте учреждения.

Японская жимолость, которая используется в терапии пациентов с инфекцией верхних дыхательных путей, также может способствовать борьбе с коронавирусом, вычислил MOGON II.

В общей сложности специалисты проверили около 42 тыс. различных веществ.

«Этот метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка, и он используется в науке на протяжении многих лет», – приводятся слова одного из авторов исследования Томаса Эфферта.

Газета ВЗГЛЯД ранее публиковала истории переболевших, которым удалось победить коронавирус.



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