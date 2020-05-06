 

Путин поручил до 1 июня предложить наказание за лесные пожары

06.05.2020, 19:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить к 1 июня предложения об усилении санкций за нарушения, приведшие к лесным пожарам, следует из поручений главы государства по итогам состоявшегося 27 апреля совещания по ситуации с паводками и пожарами.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МЧС России, заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям», – говорится в тексте поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – до 1 июня 2020 года. Ответственными лицами назначены премьер Михаил Мишустин и глава МЧС Евгений Зиничев, а также главы регионов.

27 апреля на совещании Путин поддержал идею ужесточить ответственность для тех, кто пытается скрыть с помощью лесных пожаров незаконные рубки.



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