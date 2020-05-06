 

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой: он был 86-м в списке самых богатых россиян

06.05.2020, 19:45, Новости дня

Бизнесмен и миллиардер, основатель группы “Аллтек”, занимавший 86 место в списке богатейших россиян, покончил с собой. Это произошло в ночь на 6 мая в принадлежавшем Босову доме в поселке Усово в Московской области, сообщил РБК, ссылаясь на двух знакомых бизнесмена. Смерть миллиардера подтвердили также источник ТАСС и “Интерфакс”. Босову было 52 года. 

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что родственники 6 мая обнаружили в доме в Усово тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом мужчины лежал пистолет.

Представители бизнесмена официальных комментариев пока что не давали. 

Forbes оценил в 2020 году состояние Дмитрия Босова в $1,1 миллиард. Структуры Босова контролируют группу “Сибантрацит”, лидера по добыче и экспорту антрацита в мире, а также “Востокуголь”, крупнейшего в России производителя металлургических углей. Также эта компания спонсирует “Ночную хоккейную лигу”, российскую любительскую спортивную организацию, созданную по инициативе президента Владимира Путина.

Что стало причиной самоубийства предпринимателя – неизвестно. Однако Forbes рассказывал о том, что Босов инвестировал в американский рынок каннабиса (марихуаны), но столкнулся с проблемами в США. Известно это стало из иска, который подал к бизнесмену экс-сотрудник его структуры, ветеран спецназа США Фрэнсис Рачоппи. Он обвинил Босова в нарушении трудового законодательства и требовал от него более $1 млн. Представители бизнесмена заявили, что факты, упомянутые в иске, не соответствуют действительности. 

 



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