ЕСПЧ присудил 2,4 тысячи евро Ольге Литвиненко в споре с Россией: она дочь научного руководителя Путина

06.05.2020, 19:45, Новости дня

Ольга Литвиненко, дочь ректора Горного университета в Санкт-Петербурге Владимира Литвиненко, отсудила у России в ЕСПЧ 2390 евро в качестве компенсации своих юридических расходов. Литвиненко после конфликта с отцом уехала из России и сейчас живет в Варшаве, где получила гражданство. Но ее отец, близкий друг президента РФ Владимира Путина, пытаясь заставить ее вернуться, обратился в полицию с заявлением о ее похищении. Из-за этого все счета женщины были заблокированы, а ее собственность в России изъята.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Ольге Литвиненко компенсацию за издержки и расходы, которые она понесла, обратившись в суд.

Владимир Литвиненко является ректором Горного университета с 1994 года. Он был одним из четырех сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году и считается одним из друзей российского лидера. Также он возглавлял штаб Путина в 2000-м, 2004-м и 2012 годах.

Ректор – крупный акционер компании “ФосАгро” и владелец элитной недвижимости. Его состояние оценивают в один миллиард долларов, что дало СМИ повод называть его “самым богатым ректором России”.

Первые акции Литвиненко получил в ходе дела ЮКОСа: основным активом “ФосАгро” была компания “Апатит”, контролировавшаяся группой “Менатеп” Михаила Ходорковского. Ольга Литвиненко в интервью Радио Свобода рассказывала, что у законных акционеров компанию “просто забрали”.

Литвиненко называют также подлинным автором диссертации “Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений”, которую будущий президент России защитил в 1997 году. В 2006 году сотрудники института Брукингса в Вашингтоне установили, что диссертация является плагиатом. 16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, соответствуют статье “Стратегическое планирование и политика” профессоров Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда, опубликованной в 1978 году.

Литвиненко неоднократно просила внести ее отца в санкционные списки в Европе, утверждая, что он, как член ближнего круга Путина, связан с коррупцией, отмыванием денег и нарушением прав человека. Также, по ее словам, родители похитили у нее старшую дочь Эстер-Марию и отказались отдавать девочку, а позже смогли получить права опекуна над Эстер-Марией от ее биологического отца.

“Родишь еще, а это теперь будет наша дочь”, – это, по словам Ольги Литвиненко, заявили ей родители.

Позже, по ее словам, отец пытался сделать так, чтобы она не уезжала из страны и объявил дочь пропавшей в России, из-за чего она стала фигуранткой уголовного дела о похищении: следователи считали, что ее похитили неизвестные и удерживают с целью завладеть имуществом. На деле же Ольга вместе с несовершеннолетним сыном добровольно покинула страну в 2011 году, не поставив об этом в известность родителей.

Адвокаты Литвиненко неоднократно просили Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признать незаконным открытие дела о похищении, но суд не удовлетворил эти запросы. Сама женщина также направила следователям письмо, в котором заверила, что живет за границей добровольно, однако оно и приложенные к нему документы остались без внимания, – сказано в материалах суда в Страсбурге.

После заведения дела Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга разрешил конфисковать имущество Литвиненко: три квартиры, гараж и земельный участок и разрешил арестовать два ее банковских счета. Попытки защиты Ольги обжаловать эти решения в российских судах ни к чему не привели. ЕСПЧ все эти решения российских судов счел нарушениями, но не посчитал, что российские власти должны были выплатить Литвиненко за них какую-то компенсацию.