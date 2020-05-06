Мнение: Допустимо ужесточение ограничительных мер

06.05.2020, 19:33, Разное

1. В Москве с 12 мая возобновят работу промышленные предприятия. Тем не менее, режим самоизоляции будет продлен и после 12 мая. С большой долей вероятности, до 31 мая, хотя точные сроки продления пока не называют. Власти очевидно пытаются как-то балансировать ограничительные меры с необходимостью минимизации и без того существенных экономических последствий эпидемии и борьбы с ней. С учетом того, что растут и кол-во заболевших и экономические издержки, к этой линии неизбежно будут вопросы. С другой стороны, по понятным причинам власти не могут заставить общество следовать по китайскому варианту, а с другой стороны не могут пойти и по шведскому варианту. Текущую ситуацию в России назвали "уникальной".

2. Путин на сегодняшнем заседании фактически переложил ответственность за ограничительные меры в регионах (как по их ослаблению, так и по их ужесточению) на губернаторов, оставив за Кремлем контрольные функции. Каждый губернатор должен самостоятельно решать, что вводить, а что отменять, но вместе с тем помнить, что если пройзойдет косяк, спрашивать будут именно с него. При таком подходе, губернаторам будет проще упирать на жесткие ограничительные меры о которых заявлял Путин, так как при их ослаблении, есть риск новой вспышки, а спрашивать будут именно с губернатора за прокол. Поэтому, скорее всего, будет господствовать подход – лучше перебдеть, чем недобдеть.

3. Анонсировали новые меры по поддержке населения и бизнеса, а они безусловно понадобятся в тех регионах, где режим самоизоляции будет сохраняться или ужесточаться. Будут ли они достаточны в текущей ситуации и особенно в ближайшей перспективе – вопрос. Кол-во безработных растет, а к лету ожидается волна банкротств малого и среднего бизнеса. С учетом разговоров у нас и в Европе про вторую волну, меры по поддержке бизнеса до конца 2020-го года могут оказаться недостаточными, так как даже отсрочки по кредитам и аренде, а также льготные кредиты на поддержку бизнеса (которые еще пойди получи), все равно надо отдавать, а если ситуация затронет и 2021-й год, то в конце 2020-го и первом квартале 2021-го года мы увидим взрывной рост неплатежей по кредитам, если конечно из государственной кубышки не ввалят еще денег на удержание того, что еще можно будет удержать. Но уже вполне очевидно, что в малом и среднем бизнесе будет бушевать моровое поветрие в экономическом смысле этого слова.

4. У нас в Севастополе кол-во больных перевалило за 100 человек. Анонсировано ужесточение контрольно-пропуского режима на въезде в город. В Севастополь можно будет въехать лишь пройдя через обсерватор. Эта мера коснется как приезжих, так и обладателей прописки. За последние дни в город не пустили более 240 машин.

Также обещали ужесточить контроль над соблюдением масочного режима, причем как показало исследование "Форпоста", масок в аптеках пока что нет и они появятся только на следующей неделе. Относительно патрулей из казаков, которые анонсированы в Крыму, то нас данный маразм пока миновал.

Кое-что у нас после 4 мая открыли, включая парикмахерские, но в целом на снятие ограничений пока что рассчитывать не приходится.

5. По почте пришли заказанные в интернете перчатки, так что с этим проблем нет. Маски из Китая приедут в середине мая, ну и в аптеках они должны к тому времени появиться. Но особо сейчас никуда и не походишь, хотя с учетом малого кол-ва патрулей проверяющих наличие пропусков и составляющих протоколы по которым выписывают штрафы, значительная часть граждан по-прежнему уверенно забивает на ограничительные меры, что делает эффективность предпринимаемых государством мер прямо скажем ограниченной.

А как у вас в регионах?