Мнение: Был – просто ковид. Будет – ковид и лето

06.05.2020, 19:30, Разное



Москва-2010. И… маски!

Интересно, как ощущается на лице плотная маска, закрывающая рот и ноздри, при температуре воздуха +30? И сколько это вообще можно выдержать? (я-то ни в 2010, ни в 2020 никаких масок не носил)

Вопрос далеко не праздный. Во-первых, все идет к тому, что перепуганные бюрократы введут в самом скором времени обязательное ношение масок по всей стране (как это уже произошло в куче регионов, включая Подмосковье). И во-вторых – метеорологи уже давно пугают тем, что предстоящее лето-2020 будет “самым жарким в истории страны” (то есть даже хуже лета-2010, хотя, казалось бы, куда уж хуже?)

Вот, кстати, подоспела информация от солидного источника – “Коммерсанта”:

“О том, что мэрия Москвы рассматривает возможность ввести с 12 мая в городе масочный режим, рассказали сразу три источника “Ъ”. По словам одного из них, этот вопрос затрагивал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе недавнего селекторного совещания с главами регионов в рамках федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Собеседник “Ъ” не исключает, что такая мера будет введена в столице на два месяца”

https://www.kommersant.ru/doc/4337128

Речь, стало быть, о наиболее вероятной перспективе для каждого из нас на ближайшее жаркое будущее. Хотелось бы пообщаться со знатоками: как, щеки не сильно потеют? Щетина не отсыревает?

Честно говоря, перспектива “самого жаркого лета” меня приводит даже не в уныние, а в содрогание. Я даже стал обдумывать ПЛАН: если все пойдет по худшему (то есть наиболее вероятному) сценарию – просто рвать когти! Реально – смотаться куда-нибудь на Север, к снегам – в Архангельскую или Мурманскую область, лишь бы пересидеть Тепловой Удар…

Однако и тут, похоже, облом. Недавно слышал прогноз по радио от агенства, кажется, Блумберг – что, по их прикидкам, чудовищная эпидемия чудовищного ковида в России пойдет на спад… в августе. Да, так прямо и сказали. В это легко поверить, глядя, как весело рисуют “прирост заболевших” по РФ в последнее время в каждодневных сводках.

А ведь, коли так – никуда не вырвешься: ни в Архангельск, ни в Мурманск, ни на Оймякон-полюс холода. Всех пришпилят к месту как минимум до этого самого августа. Отсюда вопрос: как пережить июль – в потной маске и в раскаленной квартире?!

Надо, наверно, ставить второй кондиционер. Пока они еще есть в продаже.