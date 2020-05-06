Кормухина поддержала идею проведения «Бессмертного полка» онлайн

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06.05.2020, 19:30, Новости дня

Благодаря акции «Бессмертный полк онлайн» теперь каждый имеет возможность побывать на ежегодном шествии, сообщила газете ВЗГЛЯД певица, заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина.

Из-за введенного режима самоизоляции в России, ежегодная акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет 9 мая онлайн – каждый желающий может загрузить фотографию своего родственника-ветерана, и затем все снимки составят единый видеоряд. Число участников «шествия» уже превысило 1,2 млн человек.

«В силу своей профессии я такую акцию в социальных сетях проводила каждый год лично. 9 мая я работаю в разных городах страны, из-за этого мне никогда не удавалось выйти в Москве на «Бессмертный полк». Причем у меня эта акция всегда пользовалась огромной популярностью, так что можно сказать, что я стояла у истоков подобного нововведения», – говорит Кормухина.

Певица подчеркивает, что благодаря такому формату, в онлайн-шествии смогут поучаствовать абсолютно все желающие. Также это возможность рассмотреть абсолютно каждого героя войны, и нередко выпадает возможность еще и прочитать целый пост о его подвиге, узнать историю.

«Так, кстати, получается даже как-то по-семейному всех вспомнить, помянуть. Я рекомендую и в этом году не нарушать традицию. Помимо акции «Бессмертного полка онлайн» можно также и в социальных сетях опубликовать рассказы о своих воевавших родственниках. У меня было даже такое, что я писала про своего деда, который погиб от ран, и мне прислали скан выписки из журнала госпиталя, где было написано, от чего он скончался. Мы даже не знали этого», – делится Кормухина.

Поэтому подобные акции сближают народ, помогают узнавать больше о своих предках, позволяют не нарушать уже сложившиеся традиции, подытожила певица.

Общественная палата РФ запустила флешмоб в социальных сетях, который также посвящен Дню Победы. Так, любой желающий может снять короткий видеоролик, в котором расскажет историю родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.



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