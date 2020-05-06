У депутата Госдумы Максимовой выявили коронавирус

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06.05.2020, 19:30, Новости дня

У депутата Госдумы от «Единой России» Светланы Максимовой обнаружили коронавирус, она идет на поправку, сообщила ее помощница.

О положительном тесте на коронавирусную инфекцию у Максимовой сообщила в своем Telegram-канале советник спикера нижней палаты по СМИ Анастасия Кашеварова. По ее словам, депутат проходит лечение в областной клинической больнице в Твери.

«Лежит она с ним (коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД) не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери. Она избиралась по одномандатному округу в Тверской области от «Единой России». Сама она фермер, работала на земле и все про нее знает», – отметила Кашеварова, пожелав депутату выздоровления.

«Кризис миновал. Она чувствует себя гораздо лучше, чем на прошлой неделе, на пути к выздоровлению. Сегодня уже даже работает», – сообщила ТАСС помощница Максимовой.

До госпитализации депутат соблюдала меры профилактики – работала в маске и перчатках, регулярно мыла руки и обрабатывала их антисептиком. У родственников и помощников Максимовой коронавирус не выявлен.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у министра культуры Ольги Любимовой.



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