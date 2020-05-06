 

Новороссийские власти разоблачили фейк о «дезинфекции гальки на пляже»

06.05.2020, 19:30, Новости дня

В городской администрации Новороссийска объяснили фото, на котором специалисты в костюмах химзащиты и аппаратах для обеззараживания идут по пляжу вдоль моря.

Ранее в одном из местных Telegram-каналов появился снимок, сделанный на новороссийском пляже «Нептун». Два человека в костюмах химзащиты идут по пляжу вдоль моря, из чего автор поста сделал вывод, что они занимаются «дезинфекцией гальки», передает РИА «Новости».

В пресс-службе мэрии пояснили, что на фото запечатлели момент, как сотрудники переходят по пляжу от одного тренажерного комплекса к другому.

«У нас на пляже «Нептун» расположены тренажерные комплексы. Они дезинфицировали эти тренажерные комплексы и переходили от одного объекта к другому, так как набережная перекрыта и по ней перейти невозможно было. А наши народные умельцы взяли и сфотографировали. Что же, они (специалисты), совсем выжили из ума? Нет, конечно», – сказал представитель мэрии.

Ранее в Верховном суде разъяснили применение статей уголовного кодекса о фейках про коронавирус.



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