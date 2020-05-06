Личное: Пошла вон, совесть!

06.05.2020, 19:25, Разное

Скажу прямо, как есть: меня сильно тревожит судьба Михаила Мишустина. Его жизнь, здоровье и карма.

Только-только человек занял высший в нынешних политических условиях государственный пост в стране, как началась эпидемия, рухнули цены на нефть, а потом он и сам заболел опасным недугом.



Фото: Соцсети

Где сейчас наш любимый премьер, которого мы не успели даже как следует полюбить? Что с ним? Как его самочувствие? Каков моральный настрой, какие мысли тревожат?

По информации СМИ, Мишустин лежит в Центральной клинической больнице при Управлении делами Президента РФ.

Вот, как этот огромный комплекс в лесопарковой зоне выглядит снаружи:



Фото: ЦКБ УДП РФ

Изнутри — тоже всё на достойном уровне: палаты Люкс, врачи — кандидаты и доктора медицинских наук.



Фото: ЦКБ УДП РФ

Аппаратов ИВЛ в избытке. Мишустину ищут по всему миру какое-то особое лекарство, которое не так токсично, как то дерьмо, которым то ли лечат, то ли калечат других.

В общем, за здоровье премьера можно не волноваться — спасут. Не в Рязанской же ГКБ он лежит, где денег нет на ремонт.

Моральный настрой Мишустина меня тревожит сильнее. У меня сильно развита эмпатия (умение ставить себя на место других людей, понимать их чувства), и я бы на месте премьера терзала себя страшными мыслями.

Ну, как — какими?! Не тупите — за страну и про свою ответственность перед ней.

Вот лежу я, значит, в палате Люкс, а вокруг меня бегают доктора и официантки. Разносолы сменяют капельницы, заморские таблетки — традиционные кушанья, а внутри вдруг проснулась совесть.

Чего тебе, совесть, спрашиваю её. А она такая внезапно: ты, сволочь, а почему ты не закрыла границы страны ещё в феврале?

Ты представляешь, Леночка, говорит мне далее совесть, пока ты лежишь тут в люкс-палате, люди болеют в Твери. И нет у них не только твоих разносолов и кушаний разных, им капельницу-то поставить некому!

Я отвечаю совести: слушай, ну я же сама загремела в больницу. Не закрыла границы, не ввела карантин, дала разбушеваться инфекции, но и сама заболела — страдаю, не видишь, что ли?!

А совесть опять: скотина ты, Леночка! Мразь и падла. Могла уберечь Россию-матушку от коронавируса, но ничего не сделала! Сама ты, как Бабкина, как Лещенко, быстренько вылечишься, а каждый день у нас теперь по 10 тысяч новых больных и около сотни трупов.

Это твою Скорую лимузину пропустили без очереди в больницу Управделами, напоминающую что-то из будущего своим оснащением. А простые люди часами стоят в очереди, и положат их, в лучшем случае, в коридоре, где они и помрут.

Вот скажите мне, как жить и болеть спокойно с такими мыслями? Права ведь эта скотина-совесть! Могла я уберечь страну от проклятой болезни, а теперь лежу и в потолок чёрной икрой плюю!

Очень тревожусь за моральное состояние Михаила Мишустина. Понимаю его, его тяжкие мысли, всю ответственность и печаль. Сам болеет, а тут ещё — совесть гложет. И не прогонишь её никак.

Михаил, бросьте вы это глупое занятие самобичеванием! Это не только вы ведь убили наше здравоохранение и медицину. Не только вы не делали ремонт в больницах, не закупали оборудование, не развивали фармацевтику, так что виноваты не только вы!

А люди? А что, собственно, люди? Ну поболеют немножко, кто-то — сильнее, а потом, может быть, некоторые даже выздоровеют, вопреки всему — есть такой шанс, ну а чо?

Давайте вместе пожелаем нашему дорогому премьеру здоровья? Пусть не страдает морально там и поскорее возвращается снова нас возглавлять, чтобы и дальше улучшать нашу и без того прекрасную жизнь в самой чудной стране!