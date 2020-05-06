Мнение: Предмет национальной гордости: загадочная картина про победу над Киевом

06.05.2020, 19:20, Разное

В Венгерской национальной галерее хранится картина два с половиной метра в ширину и полтора метра в высоту. Создана она в 1885 году (напомню, в России тогда правил Александр III).

И называется она "Венгры перед Киевом" ("Мадьяры перед Киевом", Magyarok Kijev előtt).

Автор картины Pál Vágó (1853-1928) — обычный такой высокооплачиваемый академист, исторический живописец.

Посвящена картина событию, судя по метражу полотна, составлявшему на тот момент национальную гордость (особенно во времена жандарма Европы страшной Российской империи).

Впрочем, чтобы разобраться, какое именно историческое событие тут изображено, какое конкретно торжество европейцев над матерью городов русских, мне пришлось серьезно пораскинуть мозгами. (Никакое описание картины не гуглится в упор, так что дедукция).

Для начала машинально думаешь, что это какой-нибудь Аттила, ведь гунны как раз в том районе шлялись, а венгры как раз гордятся своим происхождением от них. Правда, костюмы слишком современные, но это историческая живопись 19 века, скажите спасибо, что они не в тогах вообще.

Потом соображаешь: блин, Атилла — это пятый век, какой Киев?!

Потом я нагуглила такую штуку.

Называется Осада Киева (898).

Википедия пишет, что это "гипотетическое нападение кочевников-венгров во главе с ханом Альмошем на Киев в ходе их перекочёвки на запад и предшествующее завоеванию Паннонской равнины. Gesta Hungarorum (Деяния венгров), поздний венгерский источник, написанный в эпоху правления Белы III (1172—1196), излагает общий ход событий, хотя и включает при этом многие детали, соответствующие обстановке XII—XIII веков. Венгры переправились на правый берег Днепра на плотах. Киевский князь, не названный по имени, выступил против них со своими степными союзниками, названными половцами, был разбит в сражении и скрылся за городскими стенами. На вторую неделю осады венгры пошли на приступ. Город не был взят, и начались мирные переговоры, в результате которых русы выплатили венграм 10 тысяч марок, и те покинули киевские земли.

Перекочёвка венгров через киевские земли упомянута в Повести временных лет: «Шли угры мимо Киева горою, которая прозывается теперь Угорской, и пришли к Днепру, стали вежами: ходили они так же, как теперь половцы. И, придя с востока, устремились через великие горы, которые называются Угорскими, и стали воевать с жившими там». В условной датировке начальной части Повести временных лет события отнесены к периоду правления в Киеве Олега, к 898 году. Однако, даты начала и окончания перекочёвки венгров в Паннонию (889—896), а также нахождение Альмоша (умер в 895 году) во главе венгерского войска позволяют датировать событие немного более ранним временем".

Похоже? Венгры есть, Киев есть, "перед" (а не "в") тоже есть.

Но тогда получается, что исторический живописец Ваго не знал дату крещения Руси (лет на сто попозже). И тупо главным покоренным героем делает епископа? Ой, или это у него князь такой, с бородой и шапочкой на вате? Распятием рядом, кстати, размахивают, и позади какие-то хоругви тоже.

А вон слева, с "русской" стороны, посмотрите, вообще какой-то крестоносец тусуется, судя по дизайну шлема!

Подбоченившиеся венгры, с другой стороны, вполне типичные, для исторической картины 16-17 века вроде сгодятся.

Когда еще венгерские армии под Киевом были? (Операцию Фаустшлаг не предлагать!)

Направляла ли Священная Римская империя свои полки бороться с какими-нибудь казаками али ляхами?

Очень загадочная картина…

Меня смущает то, что к 1880-м годам исторические живописцы Европы уже как-то прочухали, что среднековые персонажи, а уж тем более раннесредневековые, одевались все-таки не по римской и не по ренессансной моде. А в нечто странное. И волосья по-другому чесали, и доспехи были необычные.

Вот Меровинги, например, 1870-х годов.



А тут прямо какой-то отряд гусар летучих!

У вас есть какие-нибудь предположения, что это может быть? Кроме того, что художник тупо забил на рефы?