МЧС сообщило о снижении числа пожаров

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06.05.2020, 19:16, Новости дня

Число техногенных пожаров в РФ за прошлую неделю в стране сократилось почти вдвое, также существенно снизилось число погибших в них, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Количество техногенных пожаров за неделю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 46%, гибель людей – на 39%», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Всего на прошедшей неделе зарегистрировали свыше 15,5 тыс. техногенных пожаров.

В 65 российских регионах установили особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов.

«На контроле МЧС находится защита населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров. Осуществляется непрерывный космический мониторинг, моделирование развития наиболее опасных ситуаций, активно применяются беспилотные летательные системы», – добавили в ведомстве.

За прошлую неделю установлено свыше 4,4 тыс. термических точек. Их существенное увеличение зафиксировали в Бурятии, Забайкальском, Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях.

«На сегодня в семи субъектах Дальнего Востока, Сибири и Урала продолжают действовать 80 очагов природных пожаров на площади активного горения более 60 га. Проводится тушение», – сказали в МЧС.

Ранее в МЧС сообщали, что в РФ зарегистрирован рост числа пожаров на фоне самоизоляции.



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