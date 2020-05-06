 

Степанов: Кабмин Украины дополнительно выделил более 3 млрд грн на борьбу с коронавирусом

06.05.2020, 19:10, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Кабинет Министров на заседании 6 мая решил дополнительно выделить более 3 млрд грн на борьбу с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

“Постановление предусматривает выделение 3,1325 млрд грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания”, – сказал Степанов.

По словам главы Минздрава, данные средства пойдут на обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений здравоохранения первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с инфицированными COVID-19.

Также на эти деньги будут закуплены товары, необходимые для обеспечения готовности и реагирования на вспышки коронавируса. Как уточнил министр, в частности, речь идет о расходах лабораторных центров Минздрава, Центра общественного здоровья и Украинского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова.

Помимо этого, выделенные Кабмином средства пойдут на заработные платы за март – июнь 2020 года тем медикам, которые задействованы в противодействии распространению COVID-19 в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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