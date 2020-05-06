 

Рейтинг одобрения деятельности Путина упал до исторического минимума. В Кремле заявили о недоверии к опросам

06.05.2020, 19:10, Новости дня

Деятельность президента РФ Владимира Путина на посту главы государства одобряют 59% россиян. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса “Левада-центра”, которые опубликованы 6 мая.

Это самый низкий показатель одобрения деятельности Путина за 20 лет. До этого, как отметил телеканал “Дождь”, самый низкий рейтинг одобрения деятельности президента РФ был зафиксирован в ноябре 2013 года и июне 2000-го – 61%.

В марте 2020 года работой российского президента были довольны 63% опрошенных.

Деятельность Путина не одобряют 33% участников исследования.

“Левада-центр” провел опрос 24–27 апреля среди 1608 россиян старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Компания отметила, что из-за карантина опрос был телефонным, и указала, что, как показывает ее опыт, во время таких исследований респонденты демонстрируют более лояльное отношение к власти, чем во время личных интервью.

“Сам факт, что в телефонном опросе в апреле доверие Путину высказывают несколько меньшее число респондентов, чем в личном интервью в марте (59% и 63%), может служить показателем снижения доверия и растущей неопределенности респондентов”, – считают в “Левада-центре”.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя последний опрос, сказал, что “существуют и другие опросы, которые дают иную картину”.

“Насчет опросов “Левада-центра” мы неоднократно говорили, что у них существуют разные методики. Мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов”, – цитирует его РБК.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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