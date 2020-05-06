Киевский суд арестовал украинца, освобожденного в рамках апрельского обмена с боевиками “ЛДНР”. В 2014-м его подозревали в убийстве

06.05.2020, 19:10, Новости дня

30 апреля Шевченковский райсуд Киева заключил под стражу одного из освобожденных в рамках обмена удерживаемыми лицами между между Украиной и подконтрольными России группировками “ЛДНР”, состоявшегося 16 апреля. Об этом сообщает издание “Ґрати”.

По информации СМИ, речь идет об Александре Садовском.

Мужчину обвиняют в организованном групповом мошенничестве в особо крупном размере, несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

Уголовное производство в отношении Садовского было открыто 14 марта 2018 года, когда он находился в заключении на неподконтрольной территории.

Со ссылкой на данные “Медийной инициативы за права человека” “Ґрати” пишут, что в 2014-м, еще до оккупации Донецка пророссийскими боевиками, Садовский работал охранником пунктов обмена валют. Один из них 22 апреля 2014 года ограбили, погибла женщина-оператор. Расследование начали, когда Донецк был еще под контролем Украины: Садовского подозревали в убийстве, но судили уже после того, как часть Донецкой области перешла под контроль пророссийских боевиков.

“Суд ДНР” приговорил его к пожизненному сроку заключения. Родственники Садовского пытались внести его фамилию в списки на обмен с 2018 года. В тюрьме [в оккупированном Донецке] он находился шесть лет, с конца мая 2014 года, и перед обменом был помилован”, – пишет издание.

Адвокат Садовского Владимир Лысенко сказал “Ґратам”, что у него нет информации по делу об убийстве, а нынешние обвинения не относятся к событиям 2014 года. При этом он, сославшись на адвокатскую тайну, не стал комментировать текущее дело.

В марте 2018 года Садовского объявили в розыск, а в день обмена, 16 апреля, следственный судья Шевченковского райсуда дал разрешение на его задержание. После истечения срока обсервации около трех часов утра 30 апреля его задержали.

В тот же день судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал подозреваемого, назначив залог в размере 420 тыс. грн, отклонив возражения Садовского и его защитника. Суд указал, что подозреваемому инкриминируют совершение тяжкого преступления, которое предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, по 29 эпизодам. По данным издания, в деле – 26 потерпевших, общая сумма ущерба составляет более 290 тыс. грн.

Защита настаивала на домашнем аресте, поскольку Садовский не отрицает обвинений и согласен сотрудничать со следствием. Подозреваемый заявил, что не согласен только с тем, что он создал преступную группу.

Адвокат сообщил “Ґратам”, что Садовский остается в СИЗО, поскольку у него нет денег для внесения залога.

Обмен удерживаемыми лицами с боевиками “ЛНР” и “ДНР” прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. После освобождения всех украинцев отправили на обсервацию в связи с эпидемией коронавируса.