Помпео заявил Лаврову о готовности к переговорам по вооружениям

06.05.2020, 19:08, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон готов участвовать в переговорах по контролю над вооружениями.

«В беседе с министром иностранных дел РФ Лавровым я подтвердил, что мы готовы участвовать в переговорах по контролю над вооружениями, которые способствуют безопасности Соединенных Штатов и наших партнеров. Мы будем продолжать настаивать на механизмах, которые поддаются проверке и выполнению», – написал Помпео в Twitter.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что США пытаются размыть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным вооружением.

Также МИД обвинял США в подрыве международного сотрудничества – подход Вашингтона к вопросам нераспространения и контроля над вооружениями «подрывает международное взаимодействие» в этой сфере, заявили в министерстве.