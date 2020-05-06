 

«Газпром нефть» заявила о рентабельности добычи при цене в 20 долларов за баррель

06.05.2020, 19:08, Новости дня

Цена нефти в долгосрочной перспективе составит 50 долларов за баррель или даже выше, считает заместитель генерального директора компании «Газпром нефть» по экономике и финансам Алексей Янкевич.

«В долгосрочном горизонте нефть должна вернуться на уровень 50 долларов или выше, что соответствует нашей базовой цене при оценке инвестпроектов», – цитирует ТАСС интервью Янкевича корпоративному журналу компании «Газпром нефть».

Он добавил, что компания сейчас тестирует инвестпрограмму с учетом влияния сегодняшних цен. Предполагается, что ее сокращение может составить до 20%.

«Соответственно возможны определенные корректировки, но о масштабном пересмотре инвестиционной программы речи не идет. Мы предполагаем, что физический объем инвестиционной деятельности не сократится более чем на 20%», – отметил топ-менеджер.

По его словам, добыча нефти останется для компании рентабельной, даже если цены будут держаться в районе 20 долларов за баррель. «Мы рассматриваем несколько сценариев развития событий: от 15 до 40 долларов за баррель. Это позволяет корректировать расходы и при этом сохранять эффективность производства», – отметил Янкевич.

Ранее Министр финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал в 2020 году цену на нефть на уровне около 30 долларов за баррель.



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